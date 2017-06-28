Российские бизнесмены предлагают запретить поставки минеральной воды из ЕС

Организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" предлагает ответить на продление Евросоюзом антироссийских санкций запретом к ввозу в нашу страну питьевую и минеральную воду.

Страны-члены ЕС в среду поддержали продление Евросоюзом действия экономических санкций в отношении России на полгода, до 31 января 2018 года.

По мнению главы организации "Опора России" Александра Калинина, Россия должна принять контрмеры. "Нам нужно расширять перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ из стран, ужесточающих санкции в отношении нашей страны", — убежден Калинин.

Он напомнил, что Россия – страна номер один в мире по запасам воды, есть свои прекрасные источники, такие как Архыз, Ессентуки, - сообщает РИА Новости. Как отметил Калинин, в ресторанах крупных городов предлагают итальянскую или английскую воду. "Почему? Потому что она дороже и наценка на нее выше. Это входит в прямое противоречие с интересами отечественных производителей воды. В каждом регионе есть свой местный производитель", — подчеркнул Калинин.

По его мнению, запрет на ввоз питьевой и минеральной воды будет способствовать развитию вододобычи и водопереработки в нашей стране.