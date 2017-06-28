85% федеральных дорог России приведут в порядок до конца 2018 года

Доля соответствующих нормативам федеральных дорог в России достигнет 85% к концу 2018 года. Об этом заявил заместитель главы Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Игорь Астахов.

По словам Астахова, на начало этого года нормам соответствовал 71% дорожной сети России. До конца года эта цифра будет увеличена до 78%. Об этом Игорь Астахов сообщил на рабочем заседании в Саратове.

Ранее стало известно, что в рейтинг качества дорог, составленный международной организацией The World Economic Forum, включены 144 страны. Самые плохие дороги, по оценке экспертов, в Молдавии. Россия оказалась на 123 месте.