У России и Кыргызстана много общих ценностей и интересов

Сегодня, 28 июня, в Челябинске на базе ЮУрГУ эксперты с помощью видеомоста обсудили векторы и тренды развития межкультурного диалога народов России и Кыргызстана. Тема международного круглого стола «Россия и Кыргызстан: новые тенденции межкультурного диалога в контексте региональной геополитики», который организовал фонд социально-экономического развития «Евразийское содружество», собрала российских и киргизских специалистов по культурным и межэтническим отношениям.

Президент фонда социально-экономического развития, проректор ЮУрГУ по международной деятельности, профессор Виктор Каточков открыл обсуждение мнением, что именно культура на сегодняшний день является объектом пристального внимания властей, ей уделяется первостепенное значение при разработке стратегии страны. Она выступает своеобразным фундаментом для развития экономики и социального роста.

Эксперты из России и Кыргызстана обсудили широкий спектр вопросов культурного взаимодействия и диалога культур на территории Центрально-Азиатского региона. Плодотворное сотрудничество двух братских стран в области культуры, науки и образования во многом опирается на межнациональное сотрудничество и плодотворную деятельность национальных диаспор, что помогает выявлять и предотвращать проблемные ситуации, гарантирует свободное и равноправное развитие культур разных народов.









Замначальника управления внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития Челябинской области, к.и.н., доцент Дмитрий Глухарев рассказал, что экономическое сотрудничество между нашими народами – это продолжение диалога между культурами и цивилизациями. Это позволит укрепить духовность и преодолеть кризис, а также стабилизировать экономику.

- Усиление процессов интеграции в регионе - это закономерный процесс восстановления тесного межгосударственного взаимодействия связанных друг с другом стран постсоветского пространства на новой ценностной основе, - уточнила Профессор Ирина Окольнишникова. - Оно призвано обеспечить сохранение идентичности народов исторического евразийского пространства в новом веке и в новом мире.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что системное развитие сотрудничества в образовательной, культурной, торгово-экономической, общественно-политической и других сферах общественной жизни идет в интересах наших народов. Общие интересы и ценности наших стран стоит изучать и пропагандировать.

«При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом».