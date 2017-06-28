Опрос показал, в ком россияне видят военную угрозу

Существование военной угрозы для страны допускают 38% опрошенных ВЦИОМом россиян, 53% не верят в ее возможность. Своими главными врагами россияне называют США и Украину.

Среди тех, кто считает, что военное нападение на Россию возможно, более половины потенциальным агрессором видят США (63%) и около трети (31%) — Украину. Среди угроз называются также НАТО (7%), Китай (5%), Великобритания и запрещенная террористическая группировка «Исламское государство» (по 4%), Сирия и Германия (по 3%).

В случае военного вторжения наши граждане ожидают поддержку от Китая (41%), Белоруссии (25%) и Казахстана (18%), а 10% респондентов уверены, что искать помощи России неоткуда.