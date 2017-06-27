Образцы редких минералов обнаружили на ВДНХ в ходе реставрации

Коллекция минералов была найдена рабочими при подготовке к реставрации павильона «Геология» на ВДНХ. Об этом в социальной сети сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

Самый ценный из них — 150-килограммовый кристалл горного хрусталя. Бокситы, мраморы, апатиты и другие геологические образцы со всего Советского Союза выставлялись в павильоне в 60-80-е годы.

Фотографию одного из экспонатов опубликовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Находки были сделаны при раскрытии ранее зашитых листами фанеры на сохранение колонн здания. В центральном зале была открыта рельефная электрифицированная карта районов добычи полезных ископаемых.

Масштабная реконструкция ВДНХ началась в 2017 году и продлится два года. На территории выставки заменят канализации и благоустроят ландшафт. Также здесь планируют открыть парк аттракционов.