Тверская и ещё три улицы в центре Москвы в июле будут перекрыты

Движение транспорта будет приостановлено с 8 по 10 июля на Тверской улице, а с 15 по 17 июля — на большей части 1-й Тверской-Ямской, а также на участках Лесной улицы и площади Тверская Застава, сообщается на сайте мэрии.

Движение перекроют в связи укладкой трамвайных путей и устройством кабельной канализации. Работы будут вестись по выходным две недели подряд.

В общей сложности, за две пары выходных проложат 245 метров кабельной канализации, три километра труб и заменят смотровые колодцы ливневой канализации.