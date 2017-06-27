Керчь признана древнейшим городом России

Ученый совет Института археологии Российской академии наук (РАН) признал Керчь древнейшим городом России.

Как сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна УМРИХИНА, после доклада начальника пантикапейской экспедиции Владимира ТОЛСТИКОВА было признано, что город Панктикапей (сегодня Керчь) был основан в 610-590 годах до нашей эры.

«Соответствующая бумага поступила в Восточно-Крымский заповедник и сейчас мы готовим документы в президиум РАН и Правительство России, чтобы эта дата была официально зафиксирована», – цитирует ее «Крыминформ».

Эти решением, отметила УМРИХИНА, ученые подтвердили статус Керчи как самого древнего города России. По ее словам, Керчь является не только самым древним российским городом, но и столицей первого на территории страны государства – Боспорского царства, сообщает "АН-Керчь".

Ранее древнейшим городом России считался Дербент, что в Дагестане. В сентябре 2015 года город отметил 2000-летний юбилей.