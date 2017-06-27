В Московском зоопарке у снежных коз появился детеныш

Снежные козы в дикой природе встречаются редко и сейчас их проще увидеть в Московском зоопарке, чем в горах Северной Америки. Животные это агрессивные, не смотря на милый внешний вид, но в зоопарке они спокойны.

Если снежной козе ничего не угрожает и еды вдоволь, то перемещается она степенно и дает собой полюбоваться, сообщает «Росбалт».

В Московском зоопарке снежные козы обитают с 2011 года и потомство приносят регулярно. Вот и сегодня коза родила козленка. Мамашу и ее детеныша можно увидеть в вольере. Обычно козленок до полугода питается материнским молоком, постепенно переходя на траву. В дикой природе снежные козы встречаются исключительно в труднодоступных горных районах, где человеку не пройти.