В Исаакиевском соборе будет увеличено число праздничных богослужений

Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и Петербургская епархия Русской православной церкви договорились об увеличении праздничных богослужений в храме.



Речь идет о праздничных богослужениях, которые связаны непосредственно с собором, в честь святых, пределы которых есть в храме. Также службы будут проводиться во время 12 крупнейших христианских праздников — Рождества, Пасхи, Воздвижения, Богоявления и др. По торжественным случаям будут проводиться богослужения в центральном нефе, рассказал РБК новый директор ГМП «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.



В 2016 году впервые с 1928 года в соборе прошла Рождественская, а затем и Пасхальная службы. Сейчас там ежедневно (кроме среды) проходят утренние и вечерние службы.