Волжские пивовары открыли двери

С 10 по 25 июня 2017 года на Волжском пивоваренном заводе компании «САН ИнБев» проходила Всероссийская акция «Открытые пивоварни – 2017», в рамках которой любой желающий, достигший совершеннолетия, мог посетить производство и своими глазами увидеть, как варится пиво, а также узнать историю возникновения и развития пивоварения, множество интересных фактов о янтарном напитке и культуре его цивилизованного потребления.

За эти две недели в гостях у волжских пивоваров побывало свыше 200 посетителей.

Экскурсии начинались с вводной презентации о компании и инструктажа по технике безопасности. Затем, экскурсанты посещали все основные подразделения пивоваренного завода, от варочного участка до линий розлива, где поэтапно знакомились с производством янтарного напитка. Все желающие могли также продегустировать готовую продукцию компании «САН ИнБев».

Несмотря на завершение ежегодной акции «Открытые пивоварни», проходившей на Волжском филиале АО«САН ИнБев», двери пивоваров остаются открытыми. Ведь реализуемый в рамках корпоративной социальной программы «Better World» («Лучший мир») проект «Промышленный туризм» по-прежнему ждет гостей на экскурсии по заводу.

Как отметил исполнительный директор Волжского пивоваренного завода «САН ИнБев» Игорь Гайдым: «Акция «Открытые пивоварни» и наш корпоративный проект «Промышленный туризм» – это прекрасная возможность узнать много интересного об одном из древнейших напитков человечества, развеять бытующие о нем мифы, приобщиться к богатой истории и высокой культуре, связанной с его производством и потреблением. Мы дарим людям не только качественный пенный напиток из натуральных ингредиентов, но и радость общения. Ведь миссия нашей компании – быть лучшей компанией, объединяющей людей, чтобы делать мир лучше!».