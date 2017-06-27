Россияне оценивают свою жизнь в 1,2 млн долларов, заключили в ходе исследования аналитики Финансового университета при правительстве России совместно с Росгосстрахом. При этом средние мировые показатели «стоимости жизни» равны 2,6 млн долларов.

"Стоимость жизни" - это размер компенсации, на которую рассчитывают семьи, члены которых погибли в результате несчастных случаев на транспорте, на производстве или при выполнении служебных обязанностей. Как видим, граждане и власть по-разному оценивают человеческую жизнь. Сейчас семьям погибших выплачивают, как правило, по миллиону, только не долларов, а рублей.

Самую большую цену человеческой жизни дают самые молодые, наиболее образованные и состоятельные граждане. Два года назад эта сумма составляла почти вдвое меньше – 624 тыс. долларов.

Специалисты считают, что рост связан с повышением самооценки людей, которая во многом зависит от востребованности на рынке труда, размера зарплаты. Да и экономический кризис стал менее тяжелым, отмечает «Российская газета».