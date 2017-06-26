В Госдуму РФ поступило 93 варианта присяги на российское гражданство

Глава профильного комитета Госдумы РФ по законодательству Павел Крашенинников сообщил журналистам, что в нижнюю палату парламента поступило 93 варианта текста присяги на российское гражданство.

Из 93 вариантов теста присяги отобрали лучших 10, сообщает ТАСС.

Тексты отбирались с учетом шести критериев: принцип добровольности присяги, публичность и торжественность ее произнесения, ясность, лаконичность и личный характер клятвы.

Из десяти лучших текстов отберут вначале 3 – 4 текста, или даже два, а затем Дума на заседании проголосует за один из них.

Павел Крашенинников опубликовал на сайте Госдумы и свой собственный проект присяги. Свои тексты предоставили и многие депутаты: Владимир Жириновский, Ирина Яровая и Елена Ямпольская.