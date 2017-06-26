В Союзном государстве России и Беларуси отменят роуминг

В Союзном государстве Российской Федерации и Белоруссии, возможно, отменят роуминг. Посол России в Беларуси Александр Суриков считает, что плату за роуминговые звонки в сетях мобильных операторов Союзного государства возможно отменить.

Дипломат отметил, что в странах Европейского союза плата за роуминг отменена, и это может быть хорошим примером для подражания в Союзном государстве. Про мнению Сурикова, мобильные операторы с неохотой пойдут на такой шаг, но нужно, чтобы они шли на это, - сообщает БелТа.

Посол РФ в Беларуси подчеркнул, что вопрос отмены роуминга требует обсуждения на площадке Союзного государства.