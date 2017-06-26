Россия отказалась от производства украинских самолетов Ан-148

Воронежский авиазавод полностью прекратит производство по лицензии украинских самолетов Ан-148 после сборки последних двух машин, сообщили в «Ростехе». Проблемы возникли на фоне обострившихся политических отношений между странами.



Ан-148 - разработка киевского конструкторского бюро компании «Антонов». Самолет был запущен в производство в 2009 году на двух заводах - украинском заводе «Антонов» и воронежском авиационном заводе. В этого времени было выпущено порядка 50 машин.



