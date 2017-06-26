Таможенники получат доступ к базе данных «Почты России»

Таможенная служба в течение трех лет получат доступ к базе данных «Почты России». Это даст возможность таможенникам возможность пресекать контрабанду наркотиков и пересылку взрывчатых веществ, которые в последнее время часто отправляют в посылках.



В Россию наркотики, оружие, психотропные и взрывчатые вещества попадают под видом шампуней, орехов, их прячут в бытовой технике и т.д., рассказал «Известиям» заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев. Согласно статистике ФТС, только с начала года в международных почтовых отправлениях было обнаружено более 30 кг наркотиков. И это только единичные изъятия. Доступ к почтовой базе данных позволит ФТС вскрывать каналы поставок оружия и наркотиков, отслеживать цепочки поставщиков.