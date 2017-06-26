В России число бедных за 5 лет увеличилось на 7 миллионов

В России последние годы наблюдается постоянный рост бедности. За последние пять лет бедных россиян стало почти на 30 процентов больше. Росстат в конце прошлой недели обнародовал данные за первый квартал 2017 года по числу бедных россиян.

В настоящее время на доходы ниже прожиточного минимума живут 22 миллиона человек - примерно 15% всех жителей нашей страны. Однако в годовом выражении количество бедных сократилось – в первом квартале 2016 года "за чертой" проживали 23,4 млн граждан, или 16% всех жителей России, - пишет "Независимая газета". По отношению к четвертому кварталу прошлого года число бедных выросло на 7,2 млн человек (почти на 49%).

В 2012 году за чертой бедности проживали лишь 15,4 млн человек, или каждый десятый. Бедным в нашей стране считается человек, у которого месячный доход оказывается ниже прожиточного минимума.

Председатель правительства Дмитрий Медведев на днях подписал постановление о величине прожиточного минимума в I квартале 2017 года. Он вырос на 2,2% и установлен в размере 9909 руб.

Величина прожиточного минимума определяется на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги