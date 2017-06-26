Опрос: Россияне назвали Путина выдающейся исторической личностью
26 июня 2017, 06:27 [ «Аргументы Недели» ]
Президента РФ Владимира Путина наши соотечественники считают выдающейся исторической личностью.
Социологи «Левада-центра» провели опрос-исследование и составили рейтинг наиболее влиятельных исторических личностей.
Владимир Путин оказался на втором месте рейтинга. Российский лидер разделил его с поэтом Александром Пушкиным.
На первом месте - Иосиф Сталин. Самым выдающимся человеком в истории Сталина назвали 38% участников исследования. Газета «Известия» отмечает, что президент России Владимир Путин попал в ТОП-3 впервые. Пушкин находился в списке начиная с 1989 года, когда начали проводить опрос.
На третьем месте оказался Владимир Ленин.
В рейтинге «Левада-центра» было 20 позиций. В нем были Петр I, космонавт Юрий Гагарин, полководцы Георгий Жуков и Михаил Кутузов, ученые Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, поэт Сергей Есенин.
Опрос проводился с 7 по 10 апреля.
В мае ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым деятельность Владимира Путина посту главы государства положительно оценивают 82,1% россиян.