Опрос: Россияне назвали Путина выдающейся исторической личностью

Президента РФ Владимира Путина наши соотечественники считают выдающейся исторической личностью.

Социологи «Левада-центра» провели опрос-исследование и составили рейтинг наиболее влиятельных исторических личностей.

Владимир Путин оказался на втором месте рейтинга. Российский лидер разделил его с поэтом Александром Пушкиным.

На первом месте - Иосиф Сталин. Самым выдающимся человеком в истории Сталина назвали 38% участников исследования. Газета «Известия» отмечает, что президент России Владимир Путин попал в ТОП-3 впервые. Пушкин находился в списке начиная с 1989 года, когда начали проводить опрос.

На третьем месте оказался Владимир Ленин.

В рейтинге «Левада-центра» было 20 позиций. В нем были Петр I, космонавт Юрий Гагарин, полководцы Георгий Жуков и Михаил Кутузов, ученые Исаак Ньютон и Альберт Эйнштейн, поэт Сергей Есенин.

Опрос проводился с 7 по 10 апреля.

В мае ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым деятельность Владимира Путина посту главы государства положительно оценивают 82,1% россиян.