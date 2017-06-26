Госдума намерена ужесточить наказания за дачу и получение взятки

Депутаты Госдумы намерены ужесточить наказание за дачу и получение взятки. Подготовлены поправки в Уголовный кодекс РФ. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, являющийся автором законопроекта, сообщил, что срок лишения свободы за дачу и получение взятки предлагается увеличить до четырех лет.

Наказание за дачу и получение взятки предлагается увеличить до четырех лет лишения свободы. На законопроект уже поступил положительный отзыв Верховного суда, также он поддержан Генеральной прокуратурой, - пишет газета «Известия».

Действие УК РФ может быть распространено и на третейских судей — в случае злоупотребления полномочиями они могут получить до трех лет лишения свободы.

Поправки вносятся в статьи УК РФ, которые касаются злоупотребления полномочиями (ст. 202), коммерческого подкупа (ст. 204), дачи и получения взятки (ст. 290 и ст. 291). Инициаторы ужесточения наказания предлагают дополнить их новыми понятиями — «неимущественные преимущества», «услуги неимущественного характера», а также «неимущественные права и иные неправомерные преимущества».

Как пояснил Выборный, это могут быть взаимовыгодные услуги — например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности.