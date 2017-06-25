Синоптики: дожди в Москве продолжатся до июля

Проливные дожди с грозами продолжатся в столичном регионе до самого июля, после чего наступит настоящее лето. А пока непогода останется в тренде и не уйдет из Москвы и Подмосковья на следующей неделе.

Синоптики сообщают, что лето в Московской области уже идет, просто оно дождливое, пишут «Известия».

Вскоре воздух в столичном регионе прогреется до 27 градусов, но дожди не прекратятся. Из-за атлантических циклонов погода будет на редкость капризной: дожди станут сменяться солнцем, и все это – под «аккомпанемент» грозы и ветра.

Уже в грядущий понедельник в Москве термометры покажут до 23 градусов тепла, но во второй половине дня непременно пойдет дождь. Немного спокойнее и прохладнее будет погода вторника, а к пятнице в столицу придет настоящая жара (+ 27), но сильные дожди она не отменит.