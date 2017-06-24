Владимир Путин рассказал, как надо правильно писать новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с детьми в детском центре «Артек» научил, как правильно писать новости после того, как Таня из Донецка рассказала, что она попала в медиаотряд, где им дают интересные задания.

Самое важное, по мнению главы государства, по каким критериям оценивать те или иные события. И главное, "чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи".

Президент России Владимир Путин прибыл сегодня в детский центр "Артек". Он ознакомится с результатами реконструкции объектов инфраструктуры лагеря, проводимой с 2014 года, и осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный".