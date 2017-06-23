Режиссер Михалков загляделся на декольте Марии Захаровой (ФОТО)

Забавный снимок сделал фотограф на открытии Московского международного кинофестиваля. На фото – режиссер Никита Михалков пристально рассматривает декольте представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Фотографию разместила на своей страничке в «Фейсбук» сама Мария Захарова. По словам самой Захаровой, этот снимок может поднять настроение в конце рабочей недели. Так оно и есть, сообщает издание ura.news.

У режиссера и представителя МИД отношения творческие: режиссер уговорил Захарову обнародовать ее песню про тех, кто воюет в Сирии «Верните память». Этой композицией открылся Московский кинофестиваль. Фотограф поймал момент встречи Михалкова и Захаровой, когда режиссер приобнял Марию и невольно залюбовался видом в ее декольте…