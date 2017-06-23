Торговцы починили лестницу к Ласточкиному гнезду

Предприниматели поселка Гаспра закончили реставрацию территории, прилегающей к дворцу-замку «Ласточкино гнездо».

По словам главы Гаспринского территориального органа администрации Ялты Михаила АНТОШКИНА, лестница, состоящая из более чем тысячи ступеней, последний раз ремонтировалась в 70-х годах прошлого века, все ограждения проржавели, а небольшой мост на одном из участков маршрута начал разрушаться.

Ремонт подхода к дворцу-замку силами местных предпринимателей начались в декабре прошлого года. Все это время подход к замку оставался доступным.

В результате по всему маршруту была отремонтирована и благоустроена лестница, приведен в порядок мост, заменены ограждения, балюстрада, оборудовано освещение, установлены скамейки, сделана ливневая канализация и вывезен весь мусор.

По словам самих предпринимателей, на достигнутом они останавливаться не собираются. После завершения курортного сезона хотят облагородить еще несколько лестниц, ведущих к замку.