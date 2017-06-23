В Петербурге планируют запретить продажу алкоголя в барах ночью

Депутаты парламента Санкт-Петербурга намерены запретить ночным барам и ресторанам продавать алкоголь «на вынос», изменив закон. Предприниматели культурной столицы России уже подсчитали, сколько денег потеряют.

Новая законотворческая инициатива грозит лишить бизнесменов Санкт-Петербурга 20 процентов прибыли и они уже подыскивают способы обойти новый запрет, сообщает портал «Фонтанка.ру».

Инициатор нового запрета на торговлю алкоголем - единоросс Денис Четырбок. Депутат уверен, что многие рестораны и кафе в ночное время работают фактически как алкомаркеты, и это следует прекратить.

уверен, что таким образом закроют магазины по типу «РосАл» и подобные им рюмочные, на самом деле работающие как алкомаркеты в ночное время.

Депутат сам наблюдал, как в ночном ресторане массово скупается алкоголь «на вынос». Четырбок считает, что его инициатива не только защитит горожан от ночных пьяниц, но и поможет больным алкогольной зависимостью. Депутат предлагает запретить продажу алкоголя в ночное время на предприятиях общепита, причем речь идет об алкоголе в таре – банках и бутылках. Бутылку продать смогут, но вынести ее из ресторана – нет.