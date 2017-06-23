Путин призвал российских выпускников не бояться своих амбиций (ВИДЕО)
23 июня 2017, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилось видеообращение Владимира Путина к выпускникам российских школ этого года.
Ролик доступен в социальной сети «ВКонтакте». Обращаясь к вступающим во взрослую жизнь подросткам, президент России отметил, что все они сейчас устремлены в будущее. Путин призвал выпускников не бояться своих амбиций и постановки сверхзадач. Кроме того, российский лидер пожелал прощающимся со школой юношам и девушкам «добиваться того, что, возможно, никто еще не делал».
Сегодняшней ночью в большинстве российских средних образовательных учреждений пройдут выпускные вечера. Ожидается, что в них примут участие более 617 тысяч человек.