Савченко на заседании Рады неожиданно обнажилась

На заседании Верховной рады депутат Надежда Савченко появилась в откровенном наряде. На важном мероприятии она предстала в легкой светло-синей рубашке с приспущенным на плече рукавом.

Это не прошло незамеченным, журналисты и фотографы сфотографировали депутата, выложив затем снимки во всемирную сеть Интернет. Как прокомментировала снимки журналистка Яна Полянская, «и депутаты чувствуют лето».

Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко поразила зрителей одного из украинских каналов, появившись в эфире в совершенно новом и непривычном для нее образе: она впервые появилась на публике накрашенной.









Facebook фотографа Богдана Бортакова