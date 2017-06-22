Сотрудницу астраханского Минздрава уволили за резкие высказывания о больной

Сотрудник пресс-службы Министерства здравоохранения Астраханской области Анна Любезнова уволена после скандального комментария в одной из социальных сетей по факту тяжелобольной девушки.

Любезнова написала в Facebook, что тратить десятки миллионов рублей на поддержание одного пациента с редким заболеванием крови необдуманно, поскольку "за 30 миллионов 12 семьям можно обеспечить по квартире".

Комментарий Любезновой является ее личным мнением, заявили в министерстве здравоохранения Астраханской области.

Ирина, которая в течение последних 11 лет борется с болезнью с помощью переливаний крови, в последнее время перестала получать необходимое лекарство. Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы губернатора Астраханской области Алексей Глухов, власти региона проводят по этому факту проверку. Он подтвердил, что Васильевой действительно было назначено дорогостоящее лекарство, закупка этого препарата в данный момент идет, но "произошла некоторая заминка". По его словам, из-за сложностей в региональном бюджете случаются проблемы с закупками таких дорогостоящих препаратов.