//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

eta-prekrasnaya-zhizn

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Общество 13+

Депутаты предложили отменить новогодние каникулы

22 июня 2017, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Депутаты предложили отменить новогодние каникулы

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается отменить новогодние каникулы. Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Коммунисты предлагают сделать нерабочими 31 декабря, 18 марта и 7 ноября. «По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», - заявили авторы законопроекта.

Необходимость сделать выходным День воссоединения Крыма с Россией в КПРФ объяснили тем, что это праздник для всего российского народа. Депутаты считают также логичным прописать в законе статус Дня Великой Октябрьской социалистической революции.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

НС


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Общество

Депутаты предложили отменить новогодние каникулы

Депутаты предложили отменить новогодние каникулы

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается отменить новогодние каникулы. Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

//Политика

Леонид Кучма: Европа ставит Украину на колени

Леонид Кучма: Европа ставит Украину на колени

Европа ставит Украину на колени, страна никогда не получит от нее никакой помощи, заявил бывший глава Украины Леонид Кучма в ходе Международного форума «Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного продвижения».

//Общество

СовФед поддержал отзыв лицензий у банков, чьи банкоматы выдают фальшивки

СовФед поддержал отзыв лицензий у банков, чьи банкоматы выдают фальшивки

В Совет Федерации поступило предложение отзывать лицензии у банков, если свыше четверти их банкоматов "заглатывают" и выдают фальшивые купюры. Если таких банкоматов меньше 25%, то наказывать банки, использующие старую технику, штрафами.
sungrado

//В мире

Замминистра энергетики Украины продала свидание с собой за $346

Замминистра энергетики Украины продала свидание с собой за $346

Украинец Алексей Бойчук выиграл на аукционе совместный поход в театр с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Натальей Бойко. Такое удовольствие обошлось победителю в девять тысяч гривен.

//В мире

Пентагон потратил 94 млн долларов на неподходящий камуфляж

Пентагон потратил 94 млн долларов на неподходящий камуфляж

Минобороны США потратило на неподходящую униформу для афганских военных 94 млн долларов. Дорогой "лесной" камуфляж, права на который принадлежали частной фирме, выбирало афганское министерство обороны.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Уходящим на заслуженный отдых сократили срок назначения пенсии

Уходящим на заслуженный отдых сократили срок назначения пенсии

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект, сокращающий срок назначения пенсии с учетом всех индексаций пенсионерам, завершившим свою трудовую деятельность.

//Туризм

Российским туристам советуют привиться от гепатита из-за гей-парадов в Европе

Российским туристам советуют привиться от гепатита из-за гей-парадов в Европе

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, которые собираются выехать в Европу, где проходят ЛГБТ-фестивали, предварительно привиться от гепатита А, который передается в том числе половым путем.

//Новости ADWILE

//Общество

В Сети набирает популярность мем о людях из третьего тысячелетия

В Сети набирает популярность мем о людях из третьего тысячелетия

В Сети появился новый мем о людях третьего тысячелетия. Пользователи фантазируют на тему о том, какими будут люди, живущие в 3017 году, какими гаджетами будут пользоваться, какую одежду носить.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала имя человека, подсадившего ее на наркотики

Дана Борисова назвала имя человека, подсадившего ее на наркотики

Мать телеведущей Даны Борисовой однажды пришла на программу Андрея Малахова «Пусть говорят», чтобы на всю страну поделиться своим горем – ее дочь наркозависима. В этом она винила покойного PR-директора Даны Тиму Брика.
sungrado

//Новости партнеров

//Общество

Френч канкан

Френч канкан

В Ле-Бурже наши самолёты и вертолёты не летают. Представлены искусно выполненными моделями. Видимо, свежеиспечённый президент Франции «партнёр» Эммануэль Макрон доверия не заслужил. Вот и не стали российские самолёты и вертолёты ломиться в авиационное предместье Парижа.

//Экономика

Forbes назвал богатейших российских чиновников

Forbes назвал богатейших российских чиновников

Forbes назвал 50 российских госслужащих с доходами свыше 1 млрд рублей по данным за 2016 год. Список возглавил депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний. Его годовой доход составили 2,8 млрд руб.

//Политика

Китайцы отдают контроль  над Шёлковым путём США?

Китайцы отдают контроль  над Шёлковым путём США?

Поступает всё больше подтверждений о привлечении китайскими властями американских частных военных компаний для охраны так называемого Нового шёлкового пути, в частности бывшего руководителя американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика Принса

//В мире

Cкромный прием Порошенко в Белом доме на Украине объяснили стилем Трампа

Cкромный прием Порошенко в Белом доме на Украине объяснили стилем Трампа

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко объяснила краткую встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко стилем американского лидера. Она заявила, что беседа глав государств продолжалась полчаса.

//Общество

В Ялте хотят продать 43 квартиры Коломойского

В Ялте хотят продать 43 квартиры Коломойского

Комитет Госсовета по имущественным и земельным отношениям одобрил проекты постановлений Госсовета по отчуждению из республиканской собственности 43 новых квартир в Ялте, которые ранее были национализированы как собственность структур, аффилированных с Игорем Коломойским.

//Общество

Основатель Alibaba предрек 4-часовой рабочий день через 30 лет

Основатель Alibaba предрек 4-часовой рабочий день через 30 лет

Самый богатый человек Азии, глава китайской интернет-империи Alibaba Group Джек Ма поделился личными прогнозами относительно того, как будут работать люди через 30 лет.

//Общество

Крымчане обчистили евпаторийские терминалы

Крымчане обчистили евпаторийские терминалы

Ночью 10 и 11 мая неизвестные похитили более 88 тысяч рублей, взломав три уличных терминала самообслуживания в Евпатории.

//Политика

Мумия не возвращается – из Терезы Мэй не получилось «железной леди»

Мумия не возвращается – из Терезы Мэй не получилось «железной леди»

Правительство Великобритании переживает провал за провалом. Английские эксперты уже уверены, что Тереза Мэй не досидит до конца своего срока. И дело даже не в болезненном провале консерваторов на внеочередных парламентских выборах.

//Общество

Республика спорта

Республика спорта

Есть в столице школа, которая стала настоящей Республикой спорта для многих её учеников, выпускников и гостей. Здесь всё пропитано настоящим спортивным духом, победами, как в состязаниях, так и в учёбе и настоящей неподдельной дружбой.

//Метеоновости

Синоптики сказали, когда ждать прихода лета

Синоптики сказали, когда ждать прихода лета

Синоптики не дают утешительных прогнозов на июнь, не стоит мучить себя напрасными ожиданиями запоздавшего лета, которое в этом году задержалось на целый месяц. Зато июль возьмет свое с лихвой – температура обещает быть на несколько градусов выше нормы.

//Общество

Роструд разоблачил почтальона, пожаловавшегося Путину на низкую зарплату

Роструд разоблачил почтальона, пожаловавшегося Путину на низкую зарплату

Роструд провел проверку после звонка почтальона, жалоба которого была зачитана ведущими в ходе «Прямой линии с президентом». Мужчина сетовал на низкую зарплату, которая в мае составила 3600 рублей.

//Происшествия

Прокуратура начала проверку после отравления 11 человек спиртом в Подмосковье

Прокуратура начала проверку после отравления 11 человек спиртом в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку по факту массового отравления метиловым спиртом в Сергиевом Посаде, в результате которого уже скончались три человека.

//Происшествия

Захарова назвала причины нападения на главу делегации «Рособоронэкспорта»

Захарова назвала причины нападения на главу делегации «Рособоронэкспорта»

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала причины нападения на главу делегации «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева. Парижской полиции удалось по горячим следам задержать четверых подозреваемых.

//Шоу-бизнес

Звезда "Битвы экстрасенсов" может навсегда потерять голос

Звезда "Битвы экстрасенсов" может навсегда потерять голос

Финалистка 16-го сезона "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова с рождения страдает от неизлечимой болезни. В последнее время ее состояние резко ухудшилось – она почти перестала говорить.

//Криминал

Суд арестовал имущество экс-главы Удмуртии и его дочерей

Суд арестовал имущество экс-главы Удмуртии и его дочерей

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество обвиняемого во взятках экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и его двух дочерей. Соловьев частично признал свою вину. Ему продлен арест до 4 сентября.

//Криминал

Под мостом в центре Москвы обнаружили страшную находку

Под мостом в центре Москвы обнаружили страшную находку

Следователи устанавливают личность женщины, фрагменты тела которой были обнаружены в сумке, оставленной под мостом в центре столицы. По оценке экспертов, смерть несчастной наступила около двух суток назад.

//В мире

В Белом доме недовольны ущемлением прав президента

В Белом доме недовольны ущемлением прав президента

Администрация действующего президента США Дональда Трампа недовольна существующим положением, которое не позволяет главе государства отменять санкции против России.

//Спорт

Карьере хоккеиста «Чикаго» пришел конец из-за аллергии на экипировку

Карьере хоккеиста «Чикаго» пришел конец из-за аллергии на экипировку

Словацкий форвард клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Мариан Госса поставлен перед непростым выбором: продолжать спортивную карьеру или сберечь собственное здоровье. Дело в том, что у хоккеиста аллергия на экипировку.

//Общество

Сергей Иванов рассказал анекдот про холодную погоду в столице

Сергей Иванов рассказал анекдот про холодную погоду в столице

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов припомнил шутку про холодную погоду, которая сейчас популярна у москвичей.

//Общество

В России отмечают День памяти и скорби

В России отмечают День памяти и скорби

Сегодня страна отмечает одну из самых трагических дат в истории России: 76 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая, по официальным данным, жизни 27 миллионов наших соотечественников.

//Спорт

МОК готовит санкции против России за сочинскую Олимпиаду

МОК готовит санкции против России за сочинскую Олимпиаду

Международный олимпийский комитет намерен не позднее октября ввести санкции против России за допинговые нарушения на сочинской Олимпиаде-2014, заявил глава МОК Томас Бах.

//Происшествия

На плавбазе в Приморье обнаружены тела мертвых матросов

На плавбазе в Приморье обнаружены тела мертвых матросов

Накануне вечером в порту Находки на плавбазе «Дальмос» обнаружили тела двух матросов 41 и 32 лет. Причины и время наступления смерти пока не установлены. Возможно, они отравились паленым алкоголем.

//Общество

Администрация Тулеева рассказала о состоянии здоровья губернатора

Администрация Тулеева рассказала о состоянии здоровья губернатора

Администрация кемеровского губернатора рассказала о состоянии здоровья Амана Тулеев, перенесшего 21 июня операцию на позвоночнике. По заверению местных чиновников, глава региона чувствует себя нормально и об отставке не думает.

//Армия

В НАТО не знали о присутствии Шойгу на борту сопровождаемого самолета

В НАТО не знали о присутствии Шойгу на борту сопровождаемого самолета

В НАТО не знали, что российский министр обороны Сергей Шойгу находился на борту одного из самолетов, который натовские ВВС пытались сопроводить над нейтральными водами Балтийского моря.

//Общество

Депутаты предложили отменить новогодние каникулы

Депутаты предложили отменить новогодние каникулы

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается отменить новогодние каникулы. Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

//Политика

Леонид Кучма: Европа ставит Украину на колени

Леонид Кучма: Европа ставит Украину на колени

Европа ставит Украину на колени, страна никогда не получит от нее никакой помощи, заявил бывший глава Украины Леонид Кучма в ходе Международного форума «Рассвет Европы: историческая закономерность цивилизационного продвижения».

//Общество

СовФед поддержал отзыв лицензий у банков, чьи банкоматы выдают фальшивки

СовФед поддержал отзыв лицензий у банков, чьи банкоматы выдают фальшивки

В Совет Федерации поступило предложение отзывать лицензии у банков, если свыше четверти их банкоматов "заглатывают" и выдают фальшивые купюры. Если таких банкоматов меньше 25%, то наказывать банки, использующие старую технику, штрафами.

//В мире

Замминистра энергетики Украины продала свидание с собой за $346

Замминистра энергетики Украины продала свидание с собой за $346

Украинец Алексей Бойчук выиграл на аукционе совместный поход в театр с заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Натальей Бойко. Такое удовольствие обошлось победителю в девять тысяч гривен.

//В мире

Пентагон потратил 94 млн долларов на неподходящий камуфляж

Пентагон потратил 94 млн долларов на неподходящий камуфляж

Минобороны США потратило на неподходящую униформу для афганских военных 94 млн долларов. Дорогой "лесной" камуфляж, права на который принадлежали частной фирме, выбирало афганское министерство обороны.

//Общество

Уходящим на заслуженный отдых сократили срок назначения пенсии

Уходящим на заслуженный отдых сократили срок назначения пенсии

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, законопроект, сокращающий срок назначения пенсии с учетом всех индексаций пенсионерам, завершившим свою трудовую деятельность.

//Туризм

Российским туристам советуют привиться от гепатита из-за гей-парадов в Европе

Российским туристам советуют привиться от гепатита из-за гей-парадов в Европе

Роспотребнадзор рекомендует россиянам, которые собираются выехать в Европу, где проходят ЛГБТ-фестивали, предварительно привиться от гепатита А, который передается в том числе половым путем.

//Общество

В Сети набирает популярность мем о людях из третьего тысячелетия

В Сети набирает популярность мем о людях из третьего тысячелетия

В Сети появился новый мем о людях третьего тысячелетия. Пользователи фантазируют на тему о том, какими будут люди, живущие в 3017 году, какими гаджетами будут пользоваться, какую одежду носить.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала имя человека, подсадившего ее на наркотики

Дана Борисова назвала имя человека, подсадившего ее на наркотики

Мать телеведущей Даны Борисовой однажды пришла на программу Андрея Малахова «Пусть говорят», чтобы на всю страну поделиться своим горем – ее дочь наркозависима. В этом она винила покойного PR-директора Даны Тиму Брика.

//Общество

Френч канкан

Френч канкан

В Ле-Бурже наши самолёты и вертолёты не летают. Представлены искусно выполненными моделями. Видимо, свежеиспечённый президент Франции «партнёр» Эммануэль Макрон доверия не заслужил. Вот и не стали российские самолёты и вертолёты ломиться в авиационное предместье Парижа.

//Экономика

Forbes назвал богатейших российских чиновников

Forbes назвал богатейших российских чиновников

Forbes назвал 50 российских госслужащих с доходами свыше 1 млрд рублей по данным за 2016 год. Список возглавил депутат Улан-Удэнского городского совета Вадим Бредний. Его годовой доход составили 2,8 млрд руб.

//Политика

Китайцы отдают контроль  над Шёлковым путём США?

Китайцы отдают контроль  над Шёлковым путём США?

Поступает всё больше подтверждений о привлечении китайскими властями американских частных военных компаний для охраны так называемого Нового шёлкового пути, в частности бывшего руководителя американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрика Принса

//В мире

Cкромный прием Порошенко в Белом доме на Украине объяснили стилем Трампа

Cкромный прием Порошенко в Белом доме на Украине объяснили стилем Трампа

Вице-спикер Рады Ирина Геращенко объяснила краткую встречу президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко стилем американского лидера. Она заявила, что беседа глав государств продолжалась полчаса.

//Общество

В Ялте хотят продать 43 квартиры Коломойского

В Ялте хотят продать 43 квартиры Коломойского

Комитет Госсовета по имущественным и земельным отношениям одобрил проекты постановлений Госсовета по отчуждению из республиканской собственности 43 новых квартир в Ялте, которые ранее были национализированы как собственность структур, аффилированных с Игорем Коломойским.

//Общество

Основатель Alibaba предрек 4-часовой рабочий день через 30 лет

Основатель Alibaba предрек 4-часовой рабочий день через 30 лет

Самый богатый человек Азии, глава китайской интернет-империи Alibaba Group Джек Ма поделился личными прогнозами относительно того, как будут работать люди через 30 лет.

//Общество

Крымчане обчистили евпаторийские терминалы

Крымчане обчистили евпаторийские терминалы

Ночью 10 и 11 мая неизвестные похитили более 88 тысяч рублей, взломав три уличных терминала самообслуживания в Евпатории.

//Политика

Мумия не возвращается – из Терезы Мэй не получилось «железной леди»

Мумия не возвращается – из Терезы Мэй не получилось «железной леди»

Правительство Великобритании переживает провал за провалом. Английские эксперты уже уверены, что Тереза Мэй не досидит до конца своего срока. И дело даже не в болезненном провале консерваторов на внеочередных парламентских выборах.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Республика спорта

Республика спорта

Есть в столице школа, которая стала настоящей Республикой спорта для многих её учеников, выпускников и гостей. Здесь всё пропитано настоящим спортивным духом, победами, как в состязаниях, так и в учёбе и настоящей неподдельной дружбой.

//Метеоновости

Синоптики сказали, когда ждать прихода лета

Синоптики сказали, когда ждать прихода лета

Синоптики не дают утешительных прогнозов на июнь, не стоит мучить себя напрасными ожиданиями запоздавшего лета, которое в этом году задержалось на целый месяц. Зато июль возьмет свое с лихвой – температура обещает быть на несколько градусов выше нормы.

//Общество

Роструд разоблачил почтальона, пожаловавшегося Путину на низкую зарплату

Роструд разоблачил почтальона, пожаловавшегося Путину на низкую зарплату

Роструд провел проверку после звонка почтальона, жалоба которого была зачитана ведущими в ходе «Прямой линии с президентом». Мужчина сетовал на низкую зарплату, которая в мае составила 3600 рублей.

//Происшествия

Прокуратура начала проверку после отравления 11 человек спиртом в Подмосковье

Прокуратура начала проверку после отравления 11 человек спиртом в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку по факту массового отравления метиловым спиртом в Сергиевом Посаде, в результате которого уже скончались три человека.

//Происшествия

Захарова назвала причины нападения на главу делегации «Рособоронэкспорта»

Захарова назвала причины нападения на главу делегации «Рособоронэкспорта»

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала причины нападения на главу делегации «Рособоронэкспорта» Сергея Корнева. Парижской полиции удалось по горячим следам задержать четверых подозреваемых.

//Шоу-бизнес

Звезда "Битвы экстрасенсов" может навсегда потерять голос

Звезда "Битвы экстрасенсов" может навсегда потерять голос

Финалистка 16-го сезона "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова с рождения страдает от неизлечимой болезни. В последнее время ее состояние резко ухудшилось – она почти перестала говорить.

//Криминал

Суд арестовал имущество экс-главы Удмуртии и его дочерей

Суд арестовал имущество экс-главы Удмуртии и его дочерей

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество обвиняемого во взятках экс-главы Удмуртии Александра Соловьева и его двух дочерей. Соловьев частично признал свою вину. Ему продлен арест до 4 сентября.

//Криминал

Под мостом в центре Москвы обнаружили страшную находку

Под мостом в центре Москвы обнаружили страшную находку

Следователи устанавливают личность женщины, фрагменты тела которой были обнаружены в сумке, оставленной под мостом в центре столицы. По оценке экспертов, смерть несчастной наступила около двух суток назад.

//В мире

В Белом доме недовольны ущемлением прав президента

В Белом доме недовольны ущемлением прав президента

Администрация действующего президента США Дональда Трампа недовольна существующим положением, которое не позволяет главе государства отменять санкции против России.

//Спорт

Карьере хоккеиста «Чикаго» пришел конец из-за аллергии на экипировку

Карьере хоккеиста «Чикаго» пришел конец из-за аллергии на экипировку

Словацкий форвард клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» Мариан Госса поставлен перед непростым выбором: продолжать спортивную карьеру или сберечь собственное здоровье. Дело в том, что у хоккеиста аллергия на экипировку.

//Общество

Сергей Иванов рассказал анекдот про холодную погоду в столице

Сергей Иванов рассказал анекдот про холодную погоду в столице

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов припомнил шутку про холодную погоду, которая сейчас популярна у москвичей.

//Общество

В России отмечают День памяти и скорби

В России отмечают День памяти и скорби

Сегодня страна отмечает одну из самых трагических дат в истории России: 76 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая, по официальным данным, жизни 27 миллионов наших соотечественников.

//Спорт

МОК готовит санкции против России за сочинскую Олимпиаду

МОК готовит санкции против России за сочинскую Олимпиаду

Международный олимпийский комитет намерен не позднее октября ввести санкции против России за допинговые нарушения на сочинской Олимпиаде-2014, заявил глава МОК Томас Бах.

//Происшествия

На плавбазе в Приморье обнаружены тела мертвых матросов

На плавбазе в Приморье обнаружены тела мертвых матросов

Накануне вечером в порту Находки на плавбазе «Дальмос» обнаружили тела двух матросов 41 и 32 лет. Причины и время наступления смерти пока не установлены. Возможно, они отравились паленым алкоголем.

//Общество

Администрация Тулеева рассказала о состоянии здоровья губернатора

Администрация Тулеева рассказала о состоянии здоровья губернатора

Администрация кемеровского губернатора рассказала о состоянии здоровья Амана Тулеев, перенесшего 21 июня операцию на позвоночнике. По заверению местных чиновников, глава региона чувствует себя нормально и об отставке не думает.

//Армия

В НАТО не знали о присутствии Шойгу на борту сопровождаемого самолета

В НАТО не знали о присутствии Шойгу на борту сопровождаемого самолета

В НАТО не знали, что российский министр обороны Сергей Шойгу находился на борту одного из самолетов, который натовские ВВС пытались сопроводить над нейтральными водами Балтийского моря.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

sungrado
//Наши партнеры