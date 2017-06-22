Депутаты предложили отменить новогодние каникулы

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается отменить новогодние каникулы. Документ опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Коммунисты предлагают сделать нерабочими 31 декабря, 18 марта и 7 ноября. «По вопросу упразднения новогодних каникул поступает много писем. Граждане России в начале нового года остаются без зарплаты и требуют вернуть рабочие дни в полной мере», - заявили авторы законопроекта.

Необходимость сделать выходным День воссоединения Крыма с Россией в КПРФ объяснили тем, что это праздник для всего российского народа. Депутаты считают также логичным прописать в законе статус Дня Великой Октябрьской социалистической революции.