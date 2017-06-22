В Ялте хотят продать 43 квартиры Коломойского

Комитет Госсовета по имущественным и земельным отношениям одобрил проекты постановлений Госсовета по отчуждению из республиканской собственности 43 новых квартир в Ялте, которые ранее были национализированы как собственность структур, аффилированных с Игорем КОЛОМОЙСКИМ.

Элитную недвижимость планируют продать на аукционе, начальная (минимальная) стоимость квадратного метра составит 55 тысяч рублей, пишет «Крыминформ».

«Принятие постановления позволит выполнить государственному автономному учреждению распорядительной дирекции плановые показатели неналоговых поступлений в бюджет и осуществить погашение вкладчикам денег», – сказала замминистра имущественных и земельных отношений Оксана ЛАХИНА.

Она отметила, что документ предусматривает отчуждение из республиканской собственности квартир в доме №8 на улице Руданского в Ялте. Общая стоимость имущества – 174,68 миллиона рублей, сообщает "АН-Крым".

Замдиректора «Распорядительной дирекции имущества» Сулейман ЭМУРЛАЕВ рассказал депутатам, что на продажу будут выставлены квартиры без отделки.

«Стоимость квадратного метра будет составлять где-то от 55 до 60 тысяч. Квартиры разные, от 42 до 150 квадратных метров. Дом сдан в эксплуатацию, и квартиры без ремонта», – сказал он членам парламентского комитета.

На ближайшем пленарном заседании депутаты Госсовета также планируют принять решение о продаже из государственной собственности пяти автозаправочных станций общей стоимостью 83,2 млн рублей и недвижимого имущества в Керчи на 19,8 млн рублей. Все средства от продажи недвижимости пойдут на погашение вкладов обманутым крымчанам.