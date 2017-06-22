Роструд разоблачил почтальона, пожаловавшегося Путину на низкую зарплату

Роструд провел проверку после звонка почтальона, жалоба которого была зачитана ведущими в ходе «Прямой линии с президентом». Мужчина сетовал на низкую зарплату, которая в мае составила 3600 рублей.

Глава государства тогда пояснил, что согласно федеральному закону, заработная плата в стране не может быть установлена ниже минимального размера оплаты труда, который на данный момент составляет 7500 рублей.

Как оказалось, почтальон работает на полставки, оттого и получает меньше своих коллег, работающих по восемь часов. Однако, эта сумма должна быть больше, судя по тарифной ставке "Почты России".

"Мы после "Прямой линии" поговорили с руководством "Почты России" и выяснили, что 3600 рублей получают почтальоны, которые работают на полставки. То есть эти работники работают не целый восьмичасовой день, а только половину рабочего времени", - рассказал ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов. Средняя зарплата почтальонов составляет 14 тыс. рублей. Исходя из этих цифр, мужчина, недовольный своим заработком, должен получать ровно половину этой суммы. Разве не так?



