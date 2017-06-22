В России отмечают День памяти и скорби

Сегодня страна отмечает одну из самых трагических дат в истории России: 76 лет назад началась Великая Отечественная война, унесшая жизни 27 миллионов наших соотечественников.



Впервые 22 июня стал памятным в 1992 году, когда его стали именовать Днем памяти защитников Отечества, а с 1996 года он стал называться Днем памяти и скорби.



Сегодня по всей стране приспущены государственные флаги, все регионы нашей огромной страны присоединились к традиционной акции «Свеча памяти». В Москве поминальный огонь зажгли в Елоховском соборе. А на Крымской набережной горели 1418 свечей — по числу военных дней.

В Волгограде, как и во многих российских городах, проходят памятные мероприятия, посвященные памятной. Этот прославленный город-герой стал одним из символов мужества советских воинов. По традиции в этот день ветераны Великой Отечественной собрались у подножия Мамаева Кургана. Знаменитую статую «Родина-мать зовет» специально подсветили так, будто она движется, передает НТВ.



