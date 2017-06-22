После депутатского запроса, поступившего от коммуниста Валерия Рашкина Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверила закупки по программам благоустройства Москвы и обнаружила нарушения на 4 млрд 98 млн рублей.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин направил запросы в Генпрокуратуру и ФАС в начале апреля, где указал номера более десяти различных тендеров в рамках программы «Моя улица», которые попросил проверить. Рашкин хотел убедиться в обоснованности и законности высоких трат бюджетных средств, а также проверить на коррупцию закупки мэрии. У слуги народа возникли подозрения в «отмыве бюджетных средств». «Я предполагаю, что в этих схемах заложены коррупционные моменты. Моя задача — найти ответственного, или чтобы вернули деньги, или чтобы сели, естественно, не на стульчики». — приводит «Коммерсантъ» слова парламентария.



ФАС изучила закупки, связанные с благоустройством Тверской улицы, проведенные по конкурсу 2015 года, а также укладкой плитки и бордюров в текущем году, и пришла к выводу, что оценка работ проводилась "по субъективным критериям". Кроме того, контракты размешались на сайте госзакупок с нарушением сроков, а банковские гарантии были приняты заказчиком неправомерно. При этом все пять аукционов по благоустройству в рамках программы «Моя улица» выиграла одна организация - ООО «Радор-М».

Однако ФАС не стала требовать от московской мэрии устранить нарушения, поскольку контракты уже заключены, а «восстановление прав и законных интересов не представляется возможным». Ущерб можно будет взыскать только по инициативе заказчика.



