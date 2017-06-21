Учителя рассмешили Владимира Путина анекдотом про зарплату

Классные руководители выпускных классов 21 июня говорили с президентом Владимиром Путиным о школьных проблемах. Ключевой был тема заработной платы учителей, особенно – оплата им классного руководства.

Классное руководство, на которое у хорошего учителя уходит масса времени, оплачивается так, что это уже стало предметами анекдотов, передает телеканал «Звезда».

Учитель очень дорожит « часами», уроками, которые он ведет: чем больше часов, тем выше зарплата. А вот за классное руководство в месяц (чаще - 10% от зарплаты) в среднем выходит от 700 до тысячи рублей, - копейки…

Преподавательница одной из школ рассказала главе государства анекдот в тему, чем изрядно повеселила Путина.

«Поздно, ночь. Учительница торопится домой и становится жертвой грабителя. "Отдай часы!" – кричит грабитель. Преподавательница отвечает: "Часы не отдам — классное руководство забирай".