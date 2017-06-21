Сегодня поклонники творчества певца Виктора Цоя отмечают 55 лет со дня рождения кумира. В родном городе Цоя, Санкт-Петербурге, почитатели таланта певца подошли к празднованию очень креативно.

В метрополитене Санкт-Петербурга 21 июня появились молодые люди с плакатами. На плакатах – строчки из песен лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя, передает телеканал НТВ.

Плакаты с цитатами Цоя увидели пассажиры всех станций подземки Санкт-Петербурга. Одна из интернет-компаний культурной столицы сняла видеоклип на песню «Звезда по имени Солнце». Песню поют современные актеры, музыканты, и просто прохожие. В релизе к ролику говорится, что песни Виктора Цоя уместны в любом месте и в любые времена.