Ранее «Аргументы недели» сообщали про матч Россия-Португалия в рамках Кубка конфедераций. Перед матчем португальский футболист успел сделать настоящий подарок Полине, девочке в инвалидном кресле.

Поступок перед матчем португальского 32-летнего футболиста Криштиану Роналду никого на стадионе не оставил равнодушным. Пользователи соцсетей согласились с тем, что Роналду не только отличный футболист, но и человек очень хороший, сообщает «Лайф».

Лидер португальской сборной и мадридского "Реала" перед выходом на стадион сердечно пообщался со своей болельщицей Полиной, девочкой с ограниченными возможностями. Форвард вышел на поле вместе со своей почитательницей, которая сидела в инвалидном кресле. Роналду тепло поговорил с ребенком, подарил девочке на память свою спортивную кофту и поцеловал ее на прощание.