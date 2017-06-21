Медведев сравнил нынешнее московское лето с бразильской зимой

Во время встречи с президентом Бразилии Мишелом Темером российский премьер Дмитрий Медведев пошутил насчет нынешнего холодного лета, сравнив его с бразильской зимой.

«Господин президент, приветствую Вас. Желаю успешного пребывания в нашей стране. Вы у нас находитесь летом. Правда, у нас такое лето, как у вас зима. Особенно нынешнее лето», — отметил Медведев.

Зашла речь о проходящем в России Кубке Конфедераций, в котором Бразилия не принимает участие. Премьер отметил, что бразильских футболистов всегда рады встретить в России. Ранее Мишел Темер заявил, что хотел бы, чтобы в финале чемпионата мира в следующем году команда Бразилии сыграла с российской сборной.