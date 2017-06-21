Сбербанк обнаружил новый способ кражи наличных из банкоматов

Сбербанк пресек новый способ кражи наличных из своих банкоматов. Зафиксировать преступления удалось с помощью интеллектуальной системы антифрола. Случаи похищения были зафиксированы в марте в Москве и Петербурге.

Преступная схема выглядит следующим образом: злоумышленник вставляет карточку в банкомат и запрашивает определенную сумму, система начинает отсчитывать деньги. В тот момент, когда деньги поступают в приемник внутри, банкомат должен выдавать карточку обратно. Мошенник придерживает карточку и она застревает в приемнике. Деньги, уже находившиеся в устройстве выдачи, раньше можно было достать. Таким образом, преступник получал на руки и деньги, и карточку. Поскольку фактически банкомат не фиксировал выдачу денег, списание их со счета не происходило, отмечает ТАСС. Обнаружить такое хищение было непросто.



