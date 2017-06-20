Несколько московских улиц перекроют 21-24 июня

Движение транспорта временно ограничат на нескольких улицах Москвы в связи с подготовкой и проведением выпускных вечеров. Об этом сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности столицы.

Ограничат движение: на проезде Девичьего Поля, по Рыбному переулку, по Ильинке.

В связи с организованным прибытием и высадкой выпускников для участия в праздничных мероприятиях, будет затруднено движение транспортных средств: в пятницу, 23 июня, с 15:00 до 20:00 мск будет занята крайняя правая полоса Моховой улицы, с 21:00 23 июня до 01:00 мск 24 июня - в крайнем правом ряду улицы Крымский Вал на участке напротив входа в парк имени Горького.

Несколько московских улиц полностью перекроют с 22 июня, сообщает информационный центр столичного департамента транспорта. Проехать нельзя будет по участку Малой Дмитровки от Успенского переулка до Страстного бульвара и по Большому Путинковскому переулку на отрезке между Тверской улицей и Малым Путинковским переулком. Ограничения будут действовать 22 и 29 июня с 16:00 до 23:00. Полные перекрытия введут в связи с 39-м Московским международным кинофестивалем (ММКФ).