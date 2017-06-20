Евразийские молодежные инициативы обсудили в Таджикистане

В минувшую пятницу, 16 июня, на площадке Института энергетики Таджикистана состоялся международный круглый стол «Проблемы и перспективы развития молодежного движения на евразийском пространстве».Мероприятие организовал фонд социально-экономического развития «Евразийское содружество» из Челябинска.

В рамках круглого стола пресса, чиновники, общественные организации, правоохранительные органы, преподаватели и, конечно же, сама активная молодежь презентовали новый российско-таджикский проект «Студенческое молодежное движение «Евразийский экспресс», а также открыли международный клуб «Молодые экономисты Евразии».

Заведующий сектором работы с молодежью Отдела молодежи, спорта и туризма Хатлонской области Республики Таджикистан Азизджон Азимов поприветствовал собравшихся и сказал, что особый смысл деятельность молодёжи приобретает в переломные моменты истории.

- От того, насколько удастся разбудить энергию молодых, во многом зависят перспективы общества, - подчеркнул он. - История свидетельствует, что когда удавалось сплотить молодых, общество заметно продвигалось в решении своих проблем.

Главный редактор газеты «Вечерний Душанбе», руководитель таджикского молодежного движения «Дорога в Вахдат» Гульнора Амиршоева отметила, что подрастающее поколение Таджикистана заинтересовано в процветании и развитии своей страны.

- Государственная молодежная политика является одним из приоритетных направлений деятельности правительства Таджикистана, и Год молодежи - это возможность подвести итоги и определить дальнейшую стратегию реализации молодежной политики», – сказала она.









Президент фонда «Евразийское содружество», проректор по международной деятельности Южно-Уральского государственного университета Виктор Каточков в своем выступлении отметил, что важной задачей является пропаганда значимости экономического развития России и Таджикистана. Кроме того, подрастающему поколению стоит набираться опыта работы в совместных международных экономических проектах, а также осуществлять практику социально ориентированного предпринимательства, обмениваться знаниями и идеями.

Завотделом работы с молодежью Таджикского технического университета имени Осими Ашур Ашуров отметил, что «очень важно донести до молодежи идею об ответственности за судьбу таджикского народа и государства.

- Усилия молодежи должны быть объединены, - сказал он. - Это должно способствовать развитию национального самосознания, укреплению нашегопатриотизма и единства.

Эксперты обозначили первоочередные причины вступления молодых людей в террористические движения, а также провели анализ условиий, которые способствуют вервобовке.

Майор милиции Рустам Бободжонов уточнил, что многие угрозы безопасности идут от низкого уровня образования и достатка. Как следствие, именно студенческое молодежное движение «Евразийский экспресс», а также Клуб молодых экономистов Евразии призваны способствовать развитию образованности и социальной активности молодежи России и Таджикистана, укреплению дружеских межнациональных отношений, реализации творческого потенциала молодых. Это отметили в своем выступлении молодежные активисты Института энергетики Таджикистана Хикмат Бадалов и Рустам Ниматов. Очень важно развивать международные молодежные проекты экономической направленности, которые ориентированы на вовлечение молодежи. Именно молодежь сможет повысить финансовую грамотность населения и развивать социально-ориентиованное предпринимательство, а это нужно делать с использованием каналов коммуникации и стилей, присущих подрастающему поколению.

«При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 №68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи».