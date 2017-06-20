Церемония награждения состоялась на площади «Аттракционов» в Тракторозаводском районе. Она прошла во время празднования Дня района.

«Территория Русала» – благотворительный грантовый конкурс. Общий объем инвестиций составит более 3,5 млн рублей, с учетом софинансирования. Они будут направлены на реализацию социальных проектов.

Благодаря конкурсу «Территория РУСАЛа» В Тракторозаводском районе появится несколько значимых социальных объектов. Развитие района для компании является приоритетом, так как именно здесь расположен Волгоградский алюминиевый завод.

Среди победителей конкурса РУСАЛа - четыре крупных инфраструктурных проекта. Один из них будет реализован в детском саду № 117. Здесь будет оборудована площадка c резиновым покрытием «Мастерфайбр». Это покрытие имитирует лабиринт с разноцветными дорожками. Оно будет оснащено сигнальными флажками и мягкими модулями. Этот проект поможет маленьким волгоградцам не только оздоровиться на физкультурных занятиях под открытым небом, но и получить целый спектр положительных эмоций от участия в интересных интерактивных КВЕСТ-путешествиях.

В рамках проекта «АвтоCity» детско-юношеский центр будет оснащен учебной площадкой для практических занятий в детской автошколе «Гараж». Здесь подростки узнают не только правила дорожного движения, но и изучат внутреннее устройство автомобиля. В «Гараже» ребята получат навыки вождения на автосимуляторе и познакомятся с азами технического творчества.

Благодаря проекту «ЧитайИграйЗнай» (#ЧИЗ) в парковой зоне п. Спартановка будет создано коммуникационное пространства для чтения книг и обучению настольным интеллектуальным играм. На базе Тракторозаводского центра социальной защиты населения будет создан проект «Радость материнства». Он поможет женщинам, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, не остаться один на один с бедой. Для участников проекта будут организованы групповые психологические, художественно-творческие и спортивные занятия, заседания родительского клуба, и культурно-досуговые мероприятия.

Кроме того, в Волгограде появится первый специализированный велопарк для занятия беговелом, фигурным веловождением и велотриалом, веревочный парк «Вертикаль», а также будет реализована научно-познавательная программа по производству алюминия.