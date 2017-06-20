Росавиация пригрозила урезать чартеры за издевательства авиаперевозчиков

Глава Росавиации Александр Нерадько предупредил авиаперевозчиков, которые не стремятся исправлять ситуацию с «огромными» задержками рейсов, о возможном точечном ограничении чартерных программ.



Чиновник назвал задержки на 12 часов и более «издевательством над пассажирами». С 21 июня Росавиация начнет публиковать на своем сайте всю информацию об отложенных рейсах, как регулярных, так и чартерных, с указанием авиакомпании, допустившей задержку.



Между тем, в ведомстве обсуждается возможность допуска иностранных компаний к осуществлению чартерных перевозок, сообщает РБК.



Сегодня стало известно о возбуждении административного дела в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» и ее гендиректора Александра Кочнева из-за массовых задержек рейсов. С 28 мая по 12 июня ООО «Авиакомпания “ВИМ-Авиа”» задержала 173 авиарейса (52 регулярных и 121 чартерный) на более чем два часа.



