В мае 2018 года россиян ждет сверхкороткая рабочая неделя

Минтруд вынес на общественное обсуждение проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2018 году. Он в частности предусматривает введение десятидневных новогодних каникул и сверхкороткую рабочую неделю в мае.



Внести свои предложения можно до 3 июля 2017 года.



Предложенный график предусматривает перенос одного выходного дня с 7 января (в 2018 году Рождество выпадет на воскресенье) на среду 2 мая, а выходного дня с субботы 28 апреля - на понедельник 30 апреля. Таким образом, первая рабочая неделя мая может сократиться всего до двух дней - 3 и 4 мая. Майские праздники растянутся с 29 апреля по 2 мая, а после короткого перерыва продолжатся 5 и 6 мая. Думается, в этом случае многие захотят взять отгулы и получить полноценный восьмидневный отпуск, в который можно даже позволить себе поездку куда-нибудь.



Благодаря переносам выходных дней с 6 января и 9 июня на 9 марта и 11 июня соответственно, у работающих образуются четырехдневные каникулы с 8 по 11 мая и трехдневный отдых с 10 по 12 июня.



Такие же по продолжительности праздничные выходные будут доступны в феврале (с 23-го по 25-е) и ноябре (с 3-го по 5-е) 2018 года.



Самые продолжительные каникулы ждут россиян традиционно на новогодние праздники, они продлятся с 30 декабря по 8 января.



