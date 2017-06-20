Симферопольский аэропорт обновится за 700 миллионов

Аэропорт «Симферополь» инвестирует более 700 миллионов рублей в модернизацию парка техники в 2017 году. В ближайшие полтора года парк международного аэропорта «Симферополь» пополнится более чем на 300 единиц спецтехники.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, в этом году будут приобретены три авиатягача Schopf, четыре ленточных перегружателя для погрузки и разгрузки багажа, пять аэродромных уборочных машин.

Службы оперативного реагирования получат пожарные автомобили на базе «Камаза», автомобиль скорой медицинской помощи класса «С» Volkswagen Crafter и дополнительный амбулифт для доставки пассажиров с ограниченными возможностями на борт самолета.

На баланс будут поставлены новые снегоуборочные машины и машина для распределения жидких и гранулированных противогололедных реагентов.

Также парк пополнится наземными передвижными источниками питания, контейнеропогрузчиками Champ и Schopf и автолифтом АЛ-ЗУ для доставки к самолету бортового питания, сообщает "АН-Крым".

Планируется покупка дополнительных аэродромных тягачей, машины по обработке самолетов антиобледенительной жидкостью, автомобилей лидирования, оперативной доставки багажа и 10 багажных электротягачей.

Модернизация парка спецтранспорта и средств перронной механизации в аэропорту «Симферополь» продолжается с 2015 года.