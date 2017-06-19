В Пензе уволили чиновников за посещение сомнительных сайтов

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уволил сегодня, 19 июня, нескольких чиновников, которые в рабочее время развлекались в Интернете. Об этом стало известно во время оперативного совещания с региональным правительством.

Имена и должности провинившихся не называются. Известно, что это были сотрудники регионального правительства. Губернатор отметил, что такие сотрудники занимают место тех, кто по-настоящему хочет трудиться.

"Вообще позор", - заявил губернатор Иван Белозерцев.