За что ответит Филонов

Глава администрации Евпатории Андрей ФИЛОНОВ поделился грандиозными планами на будущее и рассказал о нововведениях в городе, приоткрыв завесу будущих проектов.

Разговор начался, как и со всеми главами курортных городов, с темы подготовки пляжей и всего города к курортному сезону. ФИЛОНОВ отчитался, что все пляжи готовы, убраны. Проведены обследования дна, песка и воды. Однако есть и другой аспект готовности пляжей – документальный. Нужные бумаги сегодня готовятся в Роспотребнадзоре и это, по словам главы администрации, долгий процесс.

В этом год, надеется ФИЛОНОВ, в Евпатории ждут большого числа туристов, среди которых основным контингентом являются дети.

Администрация считает, что есть два направления, которые очень важны при работе с подрастающим поколением – это патриотическое воспитание и здоровье. Но здоровье стоит на первом месте, а Евпатория уже давно специализируется на детском оздоровительном отдыхе, у нее есть довольно сильная база, чтобы стать всероссийской детской здравницей. Ведь из 62 городских здравниц 34 имеют отношение к детскому оздоровлению, пишет "АН-Крым"

Оздоровлять планируют не только детей, но и взрослых. В разработке находится проект реконструкции грязелечебницы «Мойнаки». Но этот процесс осложнен бюрократическими процессами, которые необходимо пройти для начала строительства.

ФИЛОНОВ пошутил, что фразу «обещанного три года ждут» придумали именно чиновники, поскольку на реализацию проекта уходит обычно именно такой срок. Главгосэкспертиза не согласовала изначальный проект, который хотели реализовать к 2020 году, в связи с нехваткой заложенных в нем средств для выполнения заявленных работ. В связи с этим было принято решение уменьшить объемы работ. Сейчас количество площадей, предусмотренных в откорректированном проекте, сокращено с 30 тысяч квадратных метров до 11.

По соседству с грязелечебницей на термальных водах будет построен первый в Крыму термальный комплекс, который совместно с лечебницей образует «Центр здоровья». Вопросы о финансировании строительства уже решаются с инвесторами.

В администрации придумали и изюминку для города. Евпаторию планируют сделать городом фонтанов, поскольку такая ниша на территории полуострова еще никем не занята. Команда администрации поставила себе цель каждый год открывать как минимум один фонтан. В частности, в 2017 году в Евпатории подготовят к работе три фонтана, из которых откроют два.

Не мог не появиться в разговоре с ФИЛОНОВЫМ и вопрос о судьбе «Казантипа». Выяснилось, что о судьбе знаменитого некогда на весь мир музыкального фестиваля главе Евпатории известно мало, однако он бы поддержал его возвращение. Властям и организаторам удалось превратить «Казантип» в престижное мероприятие и рассказы о наркоманах на фестивале не больше чем слухи. Фестиваль стал массовым и престижным, собирал от 35 до 100 тысяч человек, при том, что вход на «Казантип» стоил 150 долларов. Сегодня владельцы пытаются продать территорию или найти людей, которые будут делать новый проект в другом формате.