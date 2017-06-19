Пользователи сервиса "Яндекс.Такси" утром в понедельник, 19 июня, столкнулись с его недоступностью. Сбой заметили в нескольких регионах, в том числе в Москве, Ростове-на-Дону, Сыктывкаре.

Как объяснили в компании, в воскресенье начались перебои в работе одного из дата-центров. Компания перевела работу в другие дата-центры. Сегодня из-за плохой погоды и высокого спроса в Москве сервера оказались перегружены, в итоге ключевые элементы системы не выдержали нагрузки и вышли из строя.

Как сообщила директор по маркетингу Даниила Шулейко, сейчас "Яндекс.Такси" полностью восстановил работу после сбоя. Пользователям, которые во время сбоя не могли вызвать такси, пришлют скидку push уведомлением.