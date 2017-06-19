Актриса Наталья Селезнева отмечает День рождения
19 июня 2017, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]
Одна из популярнейших и ярчайших актрис советского кино Наталья Селезнева сегодня отмечает 72-й День рождения. Большинство кинозрителей знают актрису по культовым фильмам режиссера Леонида Гайдая.
Селезнева блистала в таких картинах как "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и еще в шести десятках кинофильмов. Народная артистка России болеет за ЦСКА и является большой поклонницей футбола и спортивного образа жизни.
Блестяще Селезнева играла (и играет) во всех фильмах и спектаклях, - актриса служит в московском Театре Сатиры. Телезрители знают Селезневу и как Пани Катарину из «Кабачка 13 стульев». За этот образ Селезнева получила звание Заслуженный деятель культуры Польши.
У актрисы Натальи Селезневой и ее мужа актера Владимира Андреева есть сын Егор и два внука -Алексей и Николай.
Коллектив издания «Аргументы недели» сердечно поздравляет Наталью Игоревну с Днем рождения и желает ей крепкого здоровья и новых творческих успехов.