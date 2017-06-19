Школьника за самый смелый вопрос Путину премируют золотым «путинофоном»

Школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа получит приз за самый смелый вопрос президенту, который он задал во время «Прямой линии». Производитель «путинофонов» выбрал именно его победителем.

В скором времени школьник станет счастливым обладателем золотого «путифона» с объемным портретом президента стоимостью 184 тыс. рублей.

Финалист Всероссийской инженерной олимпиады Данила Прилепа спросил у президента, почему нет реальных посадок коррумпированных чиновников, «зачем эти домашние аресты», и почему годами полицейские в ХМАО не могут получить законную субсидию на приобретение жилья. Владимир Путин поинтересовался у юноши, кто помог ему подготовить такие вопросы. Находчивый старшеклассник ответил, что к этому вопросу его «подготовила жизнь». Путин напомнил Даниле, что важно не только само наказание, но и его неотвратимость.

После «Прямой линии» Данила рассказал журналистам, что его не удовлетворил ответ главы государства. Школьник отметил, что в ответе Путина не было конкретики, передает «Общая газета».