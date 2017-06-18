Мария Захарова прокомментировала слова Климкина о НАТО и Украине

Ранее «Аргументы недели» сообщали о заявлении главы украинского МИДа Павла Климкина о то, что НАТО может многому научиться у Украины. В российском МИДе это заявление не оставили без комментария.

Представитель российского МИД Мария Захарова на своей страничке в «Фейсбук» прокомментировала слова Климкина о пользе украинского опыта для НАТО. Павел Климкин призывал НАТО воспользоваться украинским опытом, так как Альянсу, по словам Климкина, надо готовиться к новым вызовам. Мария Захарова отметила, что Североатлантическому альянсу с Украиной действительно легче будет готовиться к новым вызовам, чем без нее, поскольку с Украиной у НАТО одним вызовом будет меньше.

По мнению Климкина, Украина еще не стала членом ЕС только потому, что сам ЕС к этому не готов. Мария Захарова саркастически заметила, что украинское правительство и на Луну может полететь, но только когда Луна будет к этому готова.