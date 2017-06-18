Опрос: россияне гордятся своими вооруженными силами

Министерство обороны РФ провело опрос россиян, предлагая им ответить на вопрос, испытывают ли они гордость за отечественные вооруженные силы. Большинство наших сограждан ответило на этот вопрос утвердительно.

Почти 80 % опрошенных (79,54%) россиян признались, что испытывают гордость за вооруженные силы России, сообщает сайт Минобороны РФ.

Тех, кто не гордится отечественными вооруженными силами, оказалось чуть более 10 процентов (10,62%). Остальная часть опрошенных не смогла дать утвердительный ответ на данный вопрос.

В том, что ВС России способны надежно защитить нашу страну, уверены 74,1% россиян. В том, что российская армия не справится с обороной страны, уверены 9,34% респондентов.