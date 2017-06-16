Путин исключил возможность выдачи Сноудена

Россия ни при каких обстоятельствах не выдаст Соединенным Штатам Эдварда Сноудена. Об этом заявил Владимир Путин.

Дальнейшая судьба разоблачителя американских спецслужб стала одной из тем обсуждения в ходе разговора президента России с Оливером Стоуном. На вопрос режиссера, выдаст ли Россия Сноудена, Путин ответил отрицательно. По словам российского лидера, экстрадиция Сноудена исключена, потому что он не совершил противозаконных действий.

В феврале текущего года американские СМИ сообщили о том, что Россия может «подарить» Эдварда Сноудена вступившему в должность президента США Дональду Трампу. Адвокат Сноудена эту информацию опроверг.